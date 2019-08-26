Quavo продает куриные сэндвичи за 1000 долларов

Migos давно зарекомендовали себя как бизнесмены, которые умеют делать деньги не только на музыке. Это в очередной раз доказал Quavo, который решил подзаработать на новом курином сэндвиче в меню фастфуд-ресторана Popeyes. Сэндвич оказался настолько популярным, что его моментально раскупили во всех Popeyes на территории Соединенных Штатов. Quavo успел раздобыть парочку и выставил новый ценник: вместо оригинальных 4 долларов рэпер требует тысячу долларов за штуку — соответствующее предложение появилось в его инстаграме.

На прошлой неделе Quavo выпустил клип на песню «Virgil», которая вошла в недавний альбом-компиляцию от лейбла Quality Control (кроме подписантов лейбла, в записи релиза приняли участие Megan Three Stallion, Travis Scott, Meek Mill, DaBaby, French Montata и другие).