Quavo о «Culture III», фитах с Drake и рекламе «Mtn Dew»

Сольный альбом Quavo «Quavo Huncho» получил золотую сертификацию в январе, но так и не достиг платинового статуса. В 2019 году участник Migos планирует исправить ситуацию — об этом он рассказал в интервью Complex (кстати, его любимая песня на релизе — «Just Give it to Em» из-за участия его девушки Saweetie). Также, по словам Quavo, он погорячился, сказав, что «Culture III» выйдет в начале года. Однако это неприятное известие скрашивается другим фактом — на альбоме точно будут фиты с Drake. Quavo отметил, что в туре они не теряли времени даром: «У нас было 56 совместных шоу, и каждый раз мы записывали по песне». Более того, Quavo и Дриззи стали настоящими друзьями: «Drake — реально свой пацан. Каждый раз, когда я встречаюсь с ним, я прекрасно провожу время».

Quavo также рассказал о треке «Position to Win», который звучит в рекламе Mtn Dew: «Это позитивный, мотивационный сингл, очень энергичная композиция, которая готовит тебя к борьбе за справедливость», — отметил он, добавив, что с удовольствием попробует себя в качестве актера и в других проектах.