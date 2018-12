Путин предложил «возглавить и направлять» рэп-культуру

Проблема отмены концертов (последние случаи — Хаски, Элджей, IC3PEAK и Френдзона) обсуждалась на заседании Совета по культуре и искусству. Её поднял композитор и продюсер Игорь Матвиенко (тот самый, который в феврале призывал перенять китайский опыт, где выступления рэп-артистов на телевидении запрещены). Президент Владимир Путин назвал отмены концертов бесперспективными, а взамен предложил «возглавить и направлять» молодежную культуру. Также он заявил, что рэп держится на трех китах — секс, наркотики и протест, из которых его больше всего беспокоят наркотики, так как они ведут к деградации нации.

Новость с цитатой президента запостил даже такой портал как Hypebeast, озаглавив её: «Владимир Путин заявил, что Кремль “возьмётся за” рэп». Также издание упомянуло историю рэпера Хаски, чья музыка, согласно тексту новости, «зачастую критиковала действия Кремля» («whose music has often been critical of the Kremlin»).