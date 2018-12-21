Pusha-T не удивлен, что «Scorpion» не номинировали на «Рэп-альбом года»

В этом году номинацию на «Грэмми» в категории «Pэп-альбом» получили Pusha-T, Cardi B, Travis Scott, Nipsey Hussle и Mac Miller. Вопреки ожиданиям многих, лонгплей Дрейка «Scorpion», побивший всевозможные рекорды, в эту категорию не попал. Вместо этого его номинировали на «альбом года». В интервью Associated Press Pusha-T заявил, что отсутствие «Scorpion» в числе рэп-номинантов его ничуть не удивило: «Я считаю, что каждый должен оставаться в соответствующей категории. Не думаю, что мы с Дрейком находимся в одной». При этом свой альбом «Daytona» Pusha назвал абсолютной победой: «Когда я начинал работу над этой пластинкой, я не хотел никого подвести, и я считаю, что мы справились с этой миссией. «Daytona» — альбом года. Никто не читал рэп лучше меня в 2018 году».

Биф, разразившийся между Обри и Pusha, был официально «закрыт» ещё летом, но напряжение между артистами не спадало. На недавнем фестивале Camp Flog Gnaw позади Pusha появилась огромная надпись «Fuck Drake». Впоследствии рэпер уверял, что технический персонал просто решил его подколоть, и он не намерен больше диссить Обри. В конце ноября Complex опубликовал видео с концерта Pusha-T в Торонто, на котором группа неизвестных обливает рэпера водой и пивом — многие связали нападение с конфликтом с Дриззи.