Участвуй в проекте «Прими вызов» и получи призы от STUDIO 21 и PUMA

STUDIO 21 и PUMA запускают совместный проект «Прими вызов»! Ежедневно ведущие STUDIO 21 будут исполнять футбольные финты (профессиональные и не очень), следить за которыми ты сможешь в наших соцсетях и на сайте.

Все желающие смогут присоединиться к челленджу и продемонстрировать свои футбольные навыки — для этого достаточно отправить видео на наш сайт. Автор лучшего финта получит призы от STUDIO 21 и PUMA, а также попадет в финальное видео.

Кроме того, 22 августа состоится PUMA SKILLS CHALLENGE — мероприятие, которое объединит спорт и музыку. Это возможность прокачать свои футбольные навыки на Skills Games в лучших традициях FIFA 2019 и протестировать новые бутсы от PUMA.