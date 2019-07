Ghostemane и Juicy J на новом альбоме Pouya «The South Got Something To Say»

В мае Pouya вернулся с клипом на трек «Void», который вышел на его прошлогоднем микстейпе «Five Five». Вслед за видео Кевин презентовал новый альбом «The South Got Something To Say» с фитами Juicy J, Ghostemane и других менее известных коллег. На новом релизе Pouya отходит от привычного звучания клауд-рэпа и экспериментирует как с продакшеном, так и с вокалом. Название «The South Got Something To Say» — это отсылка к речи Andre 3000 из группы Outkast, которую он произнес в 1995 году на одной из музыкальных премий.