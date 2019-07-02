Post Malone затизерил коллаборацию с Young Thug

Post Malone хранил молчание практически весь 2019 год (если не считать его краткосрочного бифа с Yelawolf), и только вчера вернулся с анонсом нового материала. Posty сообщил в соцсетях, что готов выпустить коллаборацию с Young Thug под названием «Goodbuys». Она выйдет в пятницу 5 июля и, судя по слогану «Too much pleasure is pain», фанатов Остина и Таггера ждет лиричная R&B-баллада.

Что касается Young Thug, в последнее время он был более продуктивным (Таггер записал сингл «The London» вместе с J. Cole и Travis Scott, а также появился на треке Callboy «Chariot» в компании Meek Mill и Lil Durk). 17 июля он выступит на сцене Arena by Soho Family с часовым сетом в поддержку грядущего релиза «GØŁDMØÜFDÖG». Шоу откроют Obladaet и Rocket (билеты здесь).