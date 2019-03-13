Post Malone ответил на дисс Yelawolf

На днях Yelawolf выпустил фристайл «Bloody Sunday», в котором адресовал несколько панчей Post Malone. Он заявил, что Остин ворует его стиль, и не только в музыке, но и в одежде — в частности, такие детали гардероба как ковбойские шляпы и ботинки.

Реакция Posty не заставила себя долго ждать: «Yelawolf — зануда, и этот твит — единственное, что я сделаю в поддержку его альбома», — написал Остин в твиттере. «Последнее, что я слышал от тебя, — это то, как тебе хочется похожий стиль».

also Yelawolf is a nerd, and this tweet is the only support I will offer his album :)also @Yelawolf please show me all your chill bill shit please! Last I heard you was talking about how you wanted your shit like mine, I have a couple lenders, don’t worry! hmu dad 🙂 — Beerbongs & Bentleys (@PostMalone) 13 марта 2019 г.

В этом году Yelawolf планирует выпустить свой третий альбом «Trunk Muzik III», который станет его последней пластинкой, выпущенной на лейбле Эминема Shady Records.