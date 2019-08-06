Третий альбом Post Malone выйдет осенью

Во время выступления в Нью-Йорке в минувшие выходные Post Malone сообщил, что уже закончил работу над третьим альбомом и планирует выпустить его в сентябре. Кроме того, он затизерил новый трек «Circles», который, как и недавний сингл «Goodbyes», войдет в предстоящий релиз.

Последний альбом Остина «beerbongs & bentleys» вышел в апреле прошлого года. В июле Posty вернулся с синглом «Goodbyes», записанным совместно с Young Thug, а также клипом, где он погибает в бандитской разборке и возвращается с того света.