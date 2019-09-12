Особняк и люксовые авто в клипе Post Malone «Saint-Tropez»

На прошлой неделе Post Malone выпустил альбом «Hollywood’s Bleeding» (большая часть материала к которому была написана за три дня), а сегодня вернулся с новым клипом «Saint-Tropez». В кадре — различные атрибуты роскошной жизни, включая огромный особняк, машины премиум-класса и жилетку из лимитированной коллекции Louis Vuitton. Большинство сцен клипа были сняты рядом с домом музыканта в штате Юта.

Сейчас «Hollywood’s Bleeding» находится на первом месте альбомного чарта Billboard. В недавнем интервью Кервину Фросту Post Malone рассказал, что во время работы над релизом старался не слушать новую музыку, чтобы не поддаваться влиянию мейнстрима.