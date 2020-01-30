Post Malone пообещал выпустить альбом в 2020 году

Post Malone дал интервью изданию Rolling Stone, в котором пообещал выпустить новый релиз в 2020 году. «Надеюсь, что в 2020 смогу порадовать фанатов новой пластинкой», — заявил он, не уточнив никаких дополнительных деталей. Работу над проектом Остин планирует начать после того, как вернется из тура Runaway.

Кроме того, Malone рассказал о сотрудничестве с Оззи Осборном (их совместный трек «Take What You Want» вышел на последнем альбоме Остина «Hollywood Bleedings»), который недавно сообщил, что страдает от болезни Паркинсона. «Работать с ним и просто находиться рядом — это невероятный опыт, — рассказал Post Malone. — Да, у него есть определенные проблемы, но он очень сильный человек. И он до сих пор может надрать задницу кому угодно».