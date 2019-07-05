Post Malone восстает из мертвых в новом клипе «Goodbuys»

«Goobbuys» — обещанная коллаборация Post Malone с Young Thug, которую он затизерил в инстаграме в начале недели. Ее слоган звучит так: «Too much pleasure is pain». Главный герой клипа погибает в бандитской разборке, после чего возвращается с того света и застает возлюбленную в компании своего убийцы.

Если Posty в 2019 году хранил молчание (его последний альбом «Beerbongs & Bentleys» вышел в апреле прошлого года), то Young Thug нельзя обвинить в бездействии — он записал сингл «The London» вместе с J. Cole и Travis Scott, а также появился на треке Callboy «Chariot» в компании Meek Mill и Lil Durk. 17 июля Таггер выступит на сцене Arena by Soho Family с часовым сетом в поддержку грядущего релиза «GØŁDMØÜFDÖG». Шоу откроют Obladaet и Rocket (билеты здесь).