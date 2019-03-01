Post Malone обвинил фанатов в попытке разрушить его отношения

В четверг вечером Post Malone опубликовал твит, в котором попросил фанатов прекратить негативные высказывания в сторону его девушки: «Что касается моих реальных фанатов, я до смерти люблю вас. А те, кто пытается что-то откопать, чтобы заставить меня бросить девушку — вы не настоящие фанаты, и вам следует остановиться. Прошлое есть прошлое, оно не имеет значения. Имейте уважение, кому какое дело? Давайте каждый будет жить своей жизнью».

XXL пишет, что некоторое время назад особенно активные фанаты Posty нашли инстаграм его девушки с очень (по их мнению) откровенными фотографиями (сейчас аккаунт удален, но добровольцы успели скопировать его содержимое и распространить в сети). С тех пор поклонники Остина засыпают его сообщениями о том, что такая женщина ему не подходит, и он может позволить себе спутницу с более высокими моральными стандартами.