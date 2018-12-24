Popcaan станет новым артистом OVO Sound Дрейка

Во время фестиваля Unruly в Ямайке Дрейк объявил толпе, что список артистов его лейбла пополнится в 2019 году. В частности, к OVO Sound присоединится давний коллаборатор Дриззи, дэнсхолл-исполнитель Popcaan. «Мы проделали большую работу, и я хочу рассказать всем, что в 2019 году Popcaan официально станет частью OVO Sound», — заявил Обри.

Дрейк и Popcaan вместе работали над первой версией трека «Controlla» и песней «Know Yourself» с микстейпа «If You’re Reading This It’s Too Late». В 2016 году Popcaan встал на защиту канадца, когда Mr. Vegas обвинял его в байте.

Последними артистами, присоединившимися к OVO Sound, стали Baka Not Nice и Plaza.