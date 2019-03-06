PLC об альбоме «Черный флаг», свиданиях и спасении баттл-рэпа

В эфире STUDIO 21 PLC перечислил лучшие подарки от фанатов, объяснил, почему ответственность за баттл-рэп лежит не только на Оксимироне, и рассказал, чего ни в коем случае не стоит делать на свидании с ним.

Об альбоме «Черный флаг»:

Я вкладываю в это название два месседжа: белый флаг — это флаг капитуляции, а черный значит: никогда не сдавайся. Прикинь, сколько лет я этим занимаюсь, и уже было миллион вариантов сдаться, бросить все к чертям, но тем не менее к чему-то это приводит. А второе: «Черный флаг» — это символ независимости.

Мне, наверно, больше всего заходит трек «Молливуд». Мне нравится свежее звучание, которое создал LDMA.

О неудачных свиданиях:

В треке «Навылет» есть строчка: «Прикинь, они хотят меня под песню о тебе». Это была реальная ситуация, когда девушка была у меня в гостях. И вот все переходит к делу, и она такая: «Я хочу включить песню!». Думаю, она сейчас что-нибудь прикольное включит, а она включает «Не отпускай меня». И я такой: «Чтооооо?? До свидания, все».

А до этого была еще смешнее ситуация. Другая девушка хотела сделать это под трек «2603», что еще более странно. У меня была романтичная подборочка — Weeknd, все такое, — а она: «Не-не-не», и включает «2603». Я такой: «И что мне теперь делать?».

О туре в поддержку альбома «Черный флаг»:

У меня такая тема, что я вообще никогда не готовлюсь к концертам, но в этот раз все по-другому. Если обычно я где-то уже презентовал песни, и к концертам они отрепетированы, то в этот раз они новые. Я даже волнуюсь немножко. Сейчас поеду на саундчек, будем отстраивать железки. Тур начинается 16 марта, у нас что-то около 20 городов. Столичные концерты: 26 апреля — Москва, Arbat Hall, 28 апреля — Санкт-Петербург, «Космонавт».

У нас был тур «Песни» на 60 городов, и мы практически ни в одном из них не смогли побыть нормально, а мне интересно посмотреть каждый город. В этот раз у меня есть такая возможность, и я бы с кайфом погулял. Мне правда нравится приезжать в новые места и смотреть, как там живут люди.

Закончился тур «Песни», и после этого у меня было еще два концерта, и последний был 30 декабря. То есть я приехал домой 31 декабря никакой, лег, уснул и проспал Новый год. Потом еще дня два отсыпался. Но, несмотря на это, было круто. Физически тяжеловато под конец, но круто.

О работе над релизом:

Когда я составлял треклист, я понял, что его можно смело поделить на две части: вторая — более лиричная, для девушек, а первая — пожестче, и там биты интересные. Многие треки, например, трек «Бонусы», были наполовину записаны на совершенно другой бит для шоу «Песни». Трек «AEOM», первая его часть, как раз про само шоу, его идея и припев родились именно там. Я надеялся его там дропнуть, но мне не позволили.

«Навылет» я тоже в шоу показывал. Наброски были, наверно, с весны прошлого года. «Мелочи» лежали чуть дольше: где-то припев, где-то первые четыре строки куплета, где-то идея, где-то вокальная мелодия.

Основную часть работы, примерно 80% — биты, куплеты — мы сделали за январь. Поскольку я был в туре «Песен», я понял для себя, что в туре писать у меня ни черта не получается. В каких-то промежутках я успел «Навылет» доделать, «Ускориться» мы сделали, клип сняли. Когда я вернулся из тура, с 3 января я просто заперся в студии 24/7, доделывал и дорабатывал все.

Я хотел поехать в свой весенний тур с новым материалом, и мне нужно было выпустить релиз, чтобы дать людям новое музло. Для меня стало открытием в самом себе, что я смог в такие сроки написать что-то действительно значимое. Очень насыщенный был год, мне было, о чем сказать.

О популярности баттлов и миссии Оксимирона:

Чтобы вернуть популярность баттлам, и они начали развиваться дальше, нужно, чтобы эта ответственность лежала на плечах не только Оксимирона. Дайте ему пожить и песни пописать. Иначе все будет на нем зациклено, и никакого развития не будет. Смотрели «Матрицу»? Там он приходит к пророку и спрашивает: «Пифия, я избранный?». Она говорит: «Нет, ты не избранный». И он стал избранным ровно в тот момент, когда взял на себя эту ответственность. Вот когда найдется избранный, который возьмет на себя ответственность, которая сейчас лежит на плечах Оксимирона, и начнет реализовывать весь потенциал российского баттл-рэпа, тогда мы можем говорить о развитии. А пока все очень замкнуто.

На Versus Fresh Blood 4 мне очень понравился Palmdropov и его вордплеи. Это его стайлак, он очень круто это делает. Пиэм, конечно, тоже красавчик.

О шоу «Песни на ТНТ»:

Второй сезон — это очень круто. Я был на съемках, смотрел — очень крутые участники, крутой уровень, крутые песни. Я прям стал фанатом некоторых из участников, подписался на них у инстаграме. Есть такой чувак Боba, который фальцетом фигачит, Аника — я ее сразу назвал русской Эрикой Баду. И еще множество участников: мой бро Артем Амчиславский, Саша Чест участвует, Млечный.

О фанатах:

Я впервые узнал о существовании фандомов, фанфиков и вот этого всего только после шоу «Песни». Сначала мне это казалось чем-то очень странным, а теперь я понимаю, что это крутые ребята, которые создают невероятную активность вокруг релизов. На концертах они придумывают какие-то флешмобы постоянно — это очень круто. Когда люди следят за тобой, это льстит.

Есть фан-паблики, которые подписаны на всех моих друзей. Как только они видят какие-то сториз, где я появляюсь, они тут же это репостят. У нас было выступление на какой-то кинопремии: мы только спустились со сцены и вышли на улицу подышать воздухом — прошло минуты 3-4 — и фан-паблики уже завели прямые эфиры, трансляции и так далее.

Они регулярно присылают мне подарки, и это не просто мармеладки. Началось все с крутого кожаного рюкзака, на котором вышивка «Черный флаг». Они где-то взяли логотип, заказали, это хендмейд-работа. В этом же рюкзаке лежали брендированные AirPods черные. К сезону (они узнали, что я катаюсь на сноуборде) мне прислали новую доску забрендированную «Черный флаг», я обкатывал ее зимой. Для меня это прям шок какой-то.

О следующем альбоме:

У меня остались наработки на следующий релиз. Я планирую закончить их летом, и это будет совсем другое звучание, это будет рок-н-ролл. Я хотел бы к осени, ко второй части тура, еще что-то дропнуть. Возможно, тоже треков восемь.

О треках про расставание:

Сильные эмоциональные переживания выливаются в творчество. У меня такая проблема: я не могу сочинять, поэтому если у меня в жизни ничего не происходит, то и в творчестве ничего. Высасывать из пальца я не могу, потому что у меня будет ощущение, что я обманываю себя и слушателей — теряется смысл. Если у тебя есть яркие положительные эмоции, ты можешь их выплеснуть в положительный трек. Есть сочинители, которые могут взять и придумать историю, которая всех зацепит, — я не могу.

О тусовках и одиночестве:

Так сложились обстоятельства, что у нас постоянно тусовки — 24/7, и иногда остаться одному бывает проблематично. Когда я остаюсь один, это дает мне силы. Я работаю на контрасте — либо шумные тусы, которые могут длиться три дня, либо полное одиночество, которое длится столько же. Мне и там, и там комфортно.

О дне рождения:

На мой день рождения 9 марта мои друзья в Краснодаре арендовали клуб, везут артистов из Москвы, Джей Мар будет, я знаю, Блейза привезут снимать это и полностью организуют все. Я попытался вмешаться в процесс, говорю: «Ребята, давайте, может, сделаем это или вот это», на что мне ответили: «Так, братан, мы все делаем, не лезь в это, все будет идеально». Насколько я понимаю, туса будет из двух частей: в клубе Daisy в Краснодаре, а потом в коттедже, который ребята арендовали где-то за городом, — туда мы поедем уже близким кругом.