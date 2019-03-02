«Черный флаг» — вышел новый альбом PLC

PLC — артист из Краснодара и полуфиналист первого сезона шоу «Песни» — выпустил третий альбом «Черный флаг». Согласно аннотации, эта пластинка «фрагментами открывает нам дверь в его собственную мрачную кинематографическую вселенную. Аутентичный мир то ли грязных подворотен, то ли дорогих клубов, где-то в коридорах отелей бесконечного тура между Краснодаром и Москвой засасывает слушателя, моментально погружая в густую и вязкую реальность внутреннего мира артиста».

Несмотря на то, что на счету Сергея Трущева уже несколько полноформатных работ (послушайте «Воздух» и «Восход»), «Черный флаг» — его первый релиз в статусе действительно популярного артиста (до шоу он был известен в основном краснодарской тусовке). Несмотря на то, что PLC не стал победителем «Песен», за время съемок он отточил стиль и заметно расширил фан-базу (там же он познакомился с артистом Свобода, с которым осенью выпустил совместный трек «Ускориться»).