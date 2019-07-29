Playboi Carti пообещал выпустить сольный релиз в ближайшие 60 дней

В субботу во время своего концерта в Миллуоки Playboi Carti сообщил, что его новый альбом выйдет в течение двух месяцев. Также он поделился интересным фактом о грядущем проекте: на нем не будет фитов: «Не буду врать, сейчас мы как-никогда упорно работаем над новой музыкой, поэтому релиз будет полностью сольным».

В интервью для The Fader, Carti рассказал, что в конце 2018 года он записал примерно 50 сольных треков, но его главная задача — превзойти самого себя: «Если бы я хотел, то мог бы выпустить релиз уже сейчас. Но я хочу дропать только лучшие работы. Кто знает, может быть, завтра я запишу свой лучший трек».

По словам исполнителя, он параллельно работает над совместным релизом с Metro Boomin.