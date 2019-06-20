5 фактов из интервью Playboi Carti для Fader

Playboi Carti, 22-летний рэпер из Атланты, несмотря на свой юный возраст, успел стать иконой для целого поколения музыкантов. Накануне релиза нового альбома «Whole Lotta Red» он поговорил с журналом Fader о детстве, своей девушке Iggy Azalea, сотрудничестве с продюсерами Pi’erre Bourne и Metro Boomin и многом другом. Мы собрали пять главных фактов из свежего интервью Carti (оригинальный материал — здесь , ниже — перевод).

Перевод: Давид Чебанов

О работе с Metro Boomin

«Whole Lotta Red» — второй студийный альбом исполнителя, который увидит свет в ближайшее время. Интернет заразился манией Playboi Carti: по Instagram гуляют нескончаемые снипеты песен, фанаты следят за каждым шагом артиста, любительские группы пускают слухи о наполнении альбома и гостевых куплетах. Однако Carti не только доделывает «Whole Lotta Red», но и готовит музыку совместно с атлантским продюсером Metro Boomin, известным по работе с Migos, 21 Savage, Future и другими представителями минималистик-трэпа. «У меня с ним уже целый тейп, поэтому бошка кипит. Сначала это должно было попасть на мой альбом, но если мы захотим выпустить песни совместно, то все придется поменять», — говорит Carti в интервью.

О «Whole Lotta Red»

Он начал работу над проектом в конце 2018, разделяя время между студийными сессиями и записью за кухонным столиком. Просматривая папку на рабочем компьютере, Carti оценивает готовый материал в примерно 50 треков. Я спросил, чего он ждет, выбирая бит к треку, на что Playboi, сидящий в кожаном кресле-качалке, ответил: «Я люблю новые звуки. Это должно быть что-то, чего я еще не слышал». Затем он останавливается, чтобы подумать, и продолжает: «Я просто читаю. Каждый день открываю для себя что-то новое и просто делаю».

Когда он включил музыку, сразу стало понятно, что артист вступил на новую вокальную территорию. Фирменный «бейби-войс» все еще присутствует в песнях, но переход на тон выше сделал его гораздо более оригинальным.

В одном треке с 8-битной мелодией Carti приговаривает «R.I.P. Yams» и напевает фальцетом на бэках куплетов. На другом он читает под драйвовый бит с синтами, который мог бы стать саундтреком к ремейку «Miami Vice». Некоторые песни узнаются по низкокачественным отрывкам, гуляющим в сети, как, например, «Cancun» или «Molly».

На альбоме есть пара битов Pi’erre Bourne (штатный продюсер Carti, сформировавший звучание альбома «Die Lit» — прим.) — один из них сэмплирует трясущийся в дабл-капе лед. Но в команду Carti также входят Maaly Raw, Richie Souf, инженеры Roark и Don Cannon, который в какой-то момент зашел в комнату, чтобы тоже послушать музыку. В перерывах между вокальной акробатикой Carti я услышал куплеты от Trippie Redd и Gunna.

Об Iggy Azalea

Iggy — девушка Carti, с которой он встретился в 2018, находясь в туре. «С момента нашего знакомства я забыл про остальных. Она все перечеркнула». Пара переехала в Атланту в декабре прошлого года. Для 29-летней Iggy, которая старше Carti на 7 лет, это было возвращением в место, где она прожила первые 18 лет жизни и начала рэп-карьеру. Carti говорит, что их отношения исключительно личные, они не планирует делать совместную музыку: «У нее совсем другое творчество, но я поддерживаю все ее начинания».

О детстве

В подростковые годы его главным увлечением был баскетбол, что помогло ему не попасть в беду. «Спорт оторвал меня от остальных. Тренировки, сборы и так весь год». Его старший брат Reggie подсадил Carti на Gucci Mane и другую музыку, популярную в то время на улицах Атланты.

В старшей школе он начал пропускать занятия и ходить на запись в дом друга, что вылилось в два проекта и кучу клипов под псевдонимом Sir Cartier. В первом клипе 14-летний Carti, едва узнаваемый по родинке на лице, вместе с командой бродит по атлантским торговым центрам и парковкам, все это время стеснительно, но пристально смотря в камеру.

«Я всегда хотел прыгнуть выше головы. Приходил на баскетбольные тренировки со скейтом. Я хотел быть Алленом Иверсоном и Терри Кеннеди одновременно». После конфликта с тренером Карти покинул команду и стал проводить больше времени в студии. У Carti было столько прогулов в выпускной год, что он даже не знал, допустят ли его до выпуска. «За пару дней до окончания я сидел в классе и делал 9 больших заданий для допуска. На мероприятии даже не появилась моя семья, потому что никто не верил в то, что я закончу».

О сотрудничестве с Pi’erre Bourne

Их работа отличается качающими 808-ыми и яркими мелодиями в стиле игровых саундтреков. Она стала определяющей для поколения интернет-рэпа, породив уйму однотипных битов и рэперов SoundCloud, копирующих их формулу. Хотя Pi’erre был продюсером большинства треков с «Die Lit», он не так много появляется на «Whole Lotta Red», потому что занят разъездами и работой над дебютным проектом «The Life of Pi’erre 4». «Я люблю Pi’erre, но новая работа немного другая», — говорит Carti.