PLAN B для креативной индустрии

STUDIO 21 и креативная студия Faces&Laces при поддержке МегаФона запускают шоу, посвященное поиску новых идей для креативных индустрий. Каждый выпуск проекта PLAN B соберет профильных героев из разных сфер, чтобы привнести в отрасль свежие, оригинальные подходы и развить дискуссию о том, как и куда двигаться дальше. Пилот, в котором эксперты обсудят возможности развития музыкальной индустрии, выйдет в радиоэфир 23 июня в 40 городах России. Прямая видеотрансляция будет доступна в социальной сети ВКонтакте.

Глобальные перемены в мире, к которым оказался не готов никто, требуют новых решений и креативных подходов к привычной деятельности. Текущее положение только усилило кризис идей и форматов в творческой индустрии, который команда Faces&Laces наблюдала последние годы. Следуя своей постоянной миссии — поддержке и развитию локальной сцены, бренд объединился со STUDIO 21, чтобы начать давно необходимые перемены и побудить участников генерировать новые идеи и форматы взаимодействия. В шоу культурные эксперты, музыканты, менеджеры, художники, атлеты, представители локальных брендов и комьюнити займутся поиском свежих сценариев и ответят на вопросы о том, как продолжать развиваться и общаться со своей аудиторией.

Каждый выпуск будет посвящен определенному направлению и теме и происходить в формате брейншторма. Главные участники: ведущие STUDIO 21, которые являются модераторами дискуссии, и приглашенные герои — успешные представители разных сфер. Цель — прийти к оригинальным решениям поставленной задачи за ограниченное время. Идеи необязательно должны быть реализуемы или вообще реальны, важен сам факт решений, которые в процессе брейншторма могут трансформироваться в настоящие концепты. После выпуска зрители смогут поучаствовать в творческом ситуативном конкурсе по хештегу #МегаФон_PlanB ВКонтакте и выиграть мерч проекта.

Пилотный выпуск рекреативного шоу выйдет в радиоэфир в 40 городах России в четверг, 23 июня в 21:00, и будет посвящен поиску новых возможностей для развития музыкальной индустрии. Прямая видеотрансляция будет доступна на страницах Faces&Laces и STUDIO 21 Вконтакте. Ведущей станет Юля Чинаски, а генерировать идеи будут те, кто знает и создает сферу изнутри — организаторы крупных фестивалей и концертов и музыкальные эксперты. Среди приглашенных гостей — редактор The Flow и автор YouTube-проекта «Вписка» Коля Редькин, менеджер рэпера Rocket и экс-менеджер Pharaoh Даниель Харвест и хип-хоп-журналист STUDIO 21 Сэм. В специальных включениях участвуют соорганизатор фестиваля «Боль» Степан Казарьян, сооснователь завода виниловых пластинок Semikols Record Pressing и места силы Powerhouse Андрей Алгоритмик, а также СЕО концертного агентства Northern Sound Андрей Прокофьев.