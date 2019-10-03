Pkhat — о Малайзии, Ларсе фон Триере и клипе «AFK»

В прошлом месяце экс-участник YungRussia Pkhat выпустил свой третий альбом «Volk Walk», в гостевом списке которого отметились Boulevard Depo, Yanix, Tveth и OFFMi. В нашем интервью Гера рассказал о новом релизе, клипе «AFK» и последнем фильме Ларса фон Триера, вдохновившем его на один из треков.

О знакомстве с хип-хопом

Первую кассету я услышал лет в 10, и это был русский рэп, по-моему, Многоточие. Мне бы хотелось сказать, что это был DJ Premier, но нет.

Я начал писать рэп лет в 11, но я писал подряд, без размеров строки. В 13 я уже начал записываться, и мы сняли первый легендарный клип. Помню, я написал какой-то очень матершинный текст, и его нашли родители. Тогда я сказал им, что его написал мой двоюродный брат.

Переломным моментом стало знакомство с треком Феди i61 во времена группы 4361. Я слушал его и думал: «Блин, это так круто!». Потом мы сконнектились, и свой первый полноценный трек я сделал с Федей.

О никнейме

Мы рисовали граффити, и изначально мое имя звучало как Phat. Но кто-то, чьи знания английского были лучше, чем мои, подсказал мне, что надо еще k поставить. Но если вы введете в Google Pkhat по-русски, выскочит одно из буддийских учений. Там сказано, что, произнося Pkhat на выдохе, вы разрываете сердца маленьких демонов.

О YungRussia

В период расцвета YungRussia, когда объединение ездило с турами, я жил в Малайзии. Поэтому за этой историей я наблюдал удаленно. Когда я увидел, что ребята, вместе с которыми я начинал, ездят с турами, это меня безумно вдохновило. Я понял, что нужно притопить, поднажать.

Лет через пять мы посмотрим, к чему придут все участники, и тогда можно будет снимать документальный сериал про Yung Russia.

О своем месте в индустрии

Мое творчество изначально было не ньюскульным, но оно не было и пацанским рэпом. Мы делали музыку со вкусом, рисовали граффити. Потом мне стали нравиться ньюскульные треки, и я сам начал делать такую музыку. Я фрешмен с той точки зрения, что только набираю обороты. Но если фрешмен — это тот человек, который начал читать позавчера, переводя текста с английского на русский, то нет.

Об альбоме «Volk Walk»

Первым появился заглавный сингл этого альбома, на него меня вдохновили воспоминания о Малайзии. Когда я жил там, я чувствовал себя одиноким вдали от друзей, но это сделало меня сильнее. У меня была куча знакомых, и я никогда не оставался один, но чувствовал себя именно так. И я помню трек A$AP Mob со словами «walk gleesh walk», тогда я его много слушал.

Я хочу, чтобы каждый прочувствовал атмосферу, как бы банально это ни звучало. Под мои треки ты почувствуешь себя в агонии под красным вином с малышкой на Выхино, одиноким и скучающим в Малайзии, побываешь на яхте на вечеринке и поймешь, кто такой Pkhat и другие игроки.

О фитах

Со всеми ребятами, кроме Nick Rouze и OFFMi, мы хорошие друзья, и мне безумно нравится их музыка. Естественно, я хочу создавать совместные треки с людьми, которых сам слушаю. Если взять один из моих любимых треков «Канкан», Nick Rouze на нем поет как боженька, и он скоро ворвется в игру.

О клипе «AFK»

«AFK» нельзя назвать главным хайлайтом моего альбома, так как на нем есть не менее сильные треки. Но он точно один из моих любимых. Шараут Depo, шараут Yanix.

Продюсер Dollvbill дал мне бит. В этот момент мы с Артемом собирались записать что-нибудь горячее и пришли к выводу, что «AFK» — самый горячий бит.

С Yanix мы знакомы очень давно, ровнейший игрок. Мы давно хотели записать что-нибудь совместное, но у нас по разным причинам не получалось. Но вот мы, наконец, сделали это, и получилось втройне круто.

Прыжок Boulevard Depo мы сняли со второго раза. Талантливый человек талантлив во всем. Съемки проходили 21 час, смена начиналась в пять утра. HELLBROTHERS и Иван Столетов помогали нам снимать клип. Ваня Тетиевский сделал самый крутой монтаж и самую крутую графику. Это была сборная России по самым крутым клипам.

Эпичным был приезд на последнюю локацию, которая выглядела как De dust, ее можно увидеть на синхроне Артема. Это большущий замок, который не достроен. И самое интересное, что под ним находится подвал на глубине двух тысяч метров. Моя локация была именно в подвале, вы можете заметить, какие там высокие потолки. Там не было света, поэтому вся команда спускалась с фонарями от телефонов. Еще там была комната, в которой была печь с огромным конвейером.

О треке «Дом, который построил Пхат»

Я взял референс с фильма Ларса фон Триера — это один из немногих фильмов, которые тронули меня в этом году (второй — «Солнцестояние»). В фильме Триера меня зацепила жесткость главного героя и сама идея о том, что он строил дом. Иногда я чувствую себя персонажем этого фильма в рэп-игре. Также я визуализировал свой настоящий дом, который у меня будет. Все, чего я хочу, — это дом, дети, много-много денег и музыка.

О сходстве трека «Дом, который построил Пхат» с синглом Kizaru «Money Long»

Трек «Дом, который построил Пхат» был записан в марте этого года — это можно проследить по моему твиттеру и инстаграму. Этот бит написан Dollvbill. Действительно, там семплируется тот же трек, что и в треке Kizaru «Money Long».

Когда я услышал «Money Long», я понял, что это совершенно разные треки. Люди, которые разбираются в битах, поймут это. Плюс разные исполнители с разным флоу. Все мои биты куплены в эксклюзиве.

О планах

В этом году выйдет еще одна видеоработа, как минимум. Сейчас я работаю над следующим альбомом, это другое звучание, которое будет отличаться от моего последнего релиза. Синглы начнут выходить уже в этом году. Что касается тура, он будет чуть позже, пока мы занимаемся промо альбома.