Pitchfork назвал 200 лучших альбомов 2010-х

Журнал Pitchfork опубликовал список из 200 лучших альбомов десятилетия. В топ-10 вошли лонгплей Фрэнка Оушена «Blonde» (первое место), «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» Канье Уэста, «Beyoncé» Бейонсе, «To Pimp a Butterfly» Кендрика Ламара, «A Seat at the Table» Соланж и другие. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Издание отмечает, что 2010-е стали эпохой синглов и формат альбомов начал устаревать. Тем не менее, артистам по-прежнему хочется работать с большими формами, которые отражают их взгляд на мир и искусство, поэтому они изобрели новый формат — видеоальбом. Кроме того, они стали чаще выпускать релизы без предупреждений, а также увеличивать интервалы между работами.