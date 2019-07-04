Pusha T, Mura Masa и Gruppa Skryptonite выступят на Пикнике «Афиши» в августе

Пикник «Афиши» (билеты здесь) объявил полный лайнап основных сцен: 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское» выступят Pusha T, Mura Masa, Royal Blood и группа The Cure, которая закроет главную сцену.

Summer Stage традиционно соберет музыкантов, работающих в разных стилях — от хип-хопа до поп-грува. На нее, помимо Pusha T и Mura Masa, выйдут Антоха MC с лайв-бэндом, Казускома и Eighteen.

На отдельной сцене пройдет фестиваль Gazgolder Live, где выступят Gruppa Skryptonite, T-Fest, Matrang, Смоки Мо и другие артисты объединения. Сразу после выступления основных музыкантов, в 19:00 на сцену выйдут резиденты одноименного клуба: московский дуэт Doyeq, продюсер Mark S, молодой проект Tuman, представители дип-хауса M.O.S. и Hans Holman.

Также в Коломенском будут работать несколько площадок со стрит-фудом, дизайн-маркет и другие развлечения для всех, кто любит провести время с пользой для души и тела.