Пика о Басте, брейк-дансе и «грибной музыке»

В интервью Пожилому Райтрауну Пика рассказал о своем опыте сотрудничества с лейблом Gazgolder, собственной школе танцев в Ростове и о том, почему он никогда не станет баттл-рэпером.

О своей музыке:

Пика — это мультижанровая история, я могу делать любую музыку, поэтому не останавливаюсь на определенной культуре и постоянно обновляюсь. Я и до «Патимейкера» писал серьезные композиции, глубокие, и после. Это зависит от настроения. Мой друг The Nek, который со мной ездит на концерты и пишет меня в Ростове, когда-то охарактеризовал моё творчество как «грибная музыка».

О лейбле Gazgolder:

Несмотря на наши сегодняшние разногласия, я благодарен ребятам, что в свое время подтянули меня в команду Васи бэквокалистом. Тогда у меня был переход из танцевального мира в музыкальный. Но сейчас уже каждый занимается своим делом.

Если я встречу Басту, могу поговорить с ним, я не прячусь. Я рад, что у меня был такой опыт, это определенный этап моей жизни. Было много хорошего и позитивного — я кайфовал от концертов и тусовок. DJ Бэка, который раньше с Васей ездил, это брат нашей команды би-бойской Motor Motion из Ростова-на-Дону.

В данный момент я состою в объединении NVN вместе с Мариком, Брутто и Весом из Каспийского груза, Гансэлло — разносольный состав.

Об успехе трека «Патимейкер»:

После трека «Патимейкер» у меня было много предложений. Он использовался в сериале «Универ», Comedy Club, фильме «Витька Чеснок…» — ниче так фильмец, кстати, шоу «Танцы» и так далее. От ТНТ мы почти ничего не получили, символическую сумму — чисто в кино с друзьями сходить.

О треке «Четверг 4-го»:

Есть такое выражение: «May the force be with you Jedi». Я был вдохновлен «Star Wars», плюс 4 мая — это мой день рождения.

О бpейк-дансе:

У меня была школа танцев в Ростове, но год назад я перестал тренировать, потому что были выезды, и меня было некому замещать. Я делал перерыв в танцульках, сейчас собираюсь возобновлять тренировки, в смысле самому тренироваться.

Обучение детей брейк-дансу для меня было хобби и естественной потребностью. Я занимался танцами с 14 лет и продолжаю до сих. В середине нулевых наша команда была довольно известной: мы ездили и на Рашку, и на интернациональные баттлы. В 2007 был один из последних серьезных баттлов — соревнование России, Украины и Белоруссии, и мы заняли первое место, бились с москвичами.

Интерес к брейк-дансу никогда не падал. Просто ты, например, какое-то время следишь за исполнителем, потом перестаешь следить и думаешь, что исполнитель ничего не делает. Так же с брейкингом: люди интересуются, потом вдруг прикрывают эту лавочку и думают, что брейкинг куда-то скатывается. На самом деле он на серьёзном подъёме: за нашими ребятами следит весь мир — и Япония, и Америка, фишки байтят и так далее. У нас есть очень серьезные игроки на этом поле.

О премии Собака.ru:

Забавный факт: когда мне вручали премию Собака.ru в 2016 году, меня со сцены назвали Валентином Пикой. Теперь я в Whatsapp так и записан у друзей. Мы пошли туда поугарать на часик.

О баттлах:

Я как-то разговаривал по поводу баттлов с Окси, когда мы летели в одном самолете — мы встретились случайно. Я бы вряд ли стал участвовать. В баттлах есть как положительные, так и отрицательные моменты, но мне нравится писать музыку, а не крыть хуями.