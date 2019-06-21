«The Life of Pi’erre 4» — дебютная работа нашумевшего продюсера Pi’erre Bourne

25-летний битмейкер Pi’erre Bourne начал писать инструменталы под влиянием дяди, увлекавшегося рэпом и графическим дизайном. Все изменилось, когда он поехал в Атланту на курсы звукоинженерии и познакомился с Young Nudy, для которого позже спродюсировал проект «Slime Ball». Позже он отослал пак минусовок K$upreme, товарищу Lil Yachty. Некоторые биты попали в руки Playboi Carti и определили звучание его дебютного микстейпа. Это привело Pi’erre в студию к Metro Boomin, Drake, Kanye West и Chance The Rapper.

Последний год продюсер был занят сольным творчеством, и сегодня вышел его альбом «The Life of Pi’erre 4», продолжающий трилогию независимых микстейпов. На релизе объединились 8-битные синтезаторы, фирменный «сырой» драм-кит и вокал, вдохновленный T-Pain, Kanye West и Travis Scott. К слову, ни одного фита.