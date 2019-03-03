5 фактов из интервью Pharrell Williams для GQ France

Несколько дней назад Фаррелл Уильямс дал интервью GQ France, в котором сравнил музыку с фастфудом, а также высказался по поводу феминизма, духовности и работы с Chanel. Вот главные факты из беседы с автором «Happy».

1. О связи звуков и цветов

«Когда я был маленьким, я говорил, что слышу звуки и цвета. Иногда другие дети пытались меня понять, но в большинстве случаев им было все равно. Уже тогда я понял, что отличаюсь от них, потому что вижу вещи иначе. Когда ты видишь жизнь в цветах, ты по-другому воспринимаешь мир. Это меняет перспективы: мы признаем вещи, выходящие за рамки привычного, и можем позволить себе эксперименты. Большинство людей видят жизнь черно-белой. И некоторые даже предпочитают оставаться в серой гамме, это успокаивает их. Может быть, в серости тоже есть красота, но в ней нет ответов».

2. О духовности

«Меня называют странным парнем, потому что я все время использую метафоры, даже не осознавая этого. Но мне повезло: я рад, что нашел музыку, чтобы самовыражаться — или, вернее, музыка нашла меня. Например, когда люди смотрят в небо и видят звезду, они говорят: «Смотрите, мы нашли звезду». Действительно ли вы ее нашли? Она существовала до вас и будет существовать после. Все, на что мы смотрим, уже существует. Мой главный дар — благодарность, служба высшим силам. С духовной точки зрения — богу, с научной — вселенной. Когда мы говорим о боге, многие думают о старом джентльмене с белой бородой, который плавает на облаке. Это не бог. Бог — это стая рыб в море, плывущая то влево, то вправо. Плывущая вверх, плывущая вниз. Энергия всех этих рыб и есть бог».

3. О сходстве музыки и фастфуда

«В творчестве скучно повторять то, что уже было сделано. Это как фастфуд, в котором есть волшебный баланс между сахаром и солью. Бургер соленый, а соусы сладкие; картошка фри соленая, а кетчуп сладкий. То же самое и в музыке — если мы все время слушаем «соленое», нам будет скучно. 80 % того, что мы слышим — вариации уже созданного. Но когда мы отступаем от шаблона, получается новый «вкус». Остается лишь сделать это гениально. Потому что если это сработает, мы услышим знаменитое: «Ух ты, а что это?» . Но есть риск получить что-то излишне эксцентричное и авангардное, и тогда схема не сработает».

4. О работе с Chanel

«Chanel — легендарный бренд, которым я восхищаюсь и в котором пытаюсь найти свое место, создавая аксессуары, свитера и другие вещи. Мне показали заготовки для новой унисекс-коллекции и спросили, что я могу предложить. Я добавил цвета и сделал вещи на свой мужской вкус. Унисекс-одежда, аксессуары, ремни — все, что подходит мужчинам. Мода стремится отойти от разделения по половому признаку, и в этом нет ничего нового. Когда я был ребенком, в конце 70-х и начале 80-х, мужчины одевались женственно, особенно исполнители в жанрах R&B, соул, рок. У них были лайкры, сумасшедшие стрижки, помада, макияж. Мой брат и я в старшей школе носили жемчужные ожерелья, все считали нас странными. Да мы такими и были! Но все равно носили, это был способ выразить себя».

5. О сексизме

«Для меня истинная мужественность — это когда ты признаешь энергию других людей и уважаешь ее так же, как свою. Сохранение равенства — это большая ответственность, означающая, что мы уже достаточно хорошо изучили друг друга. Мужчины позволили себе управлять женщинами, хотя должны были объединиться с ними. Последствия этого плохи, мы живем в несбалансированном мире, но женщины решили заявить о себе. Это их время. Пора навести порядок».