Пит Дэвидсон заплатил за Kanye на дне рождения Kid Cudi

Комедийный актер Пит Дэвидсон и Machine Gun Kelly ответили на несколько вопросов для проекта «Детектор лжи» от журнала Vanity Fair. Оказалось, что Kid Cudi отмечал день рождения в ресторане Nobu в очень тесном кругу: приглашенных было всего трое — Пит, Канье и актер Тимоти Чаламет. Причем компания — не самое странное в этом вечере. Самое странное, что заплатить за праздничный ужин пришлось не виновнику торжества, а Дэвидсону.

По словам Пита, он собирался посидеть вдвоем с Kid Cudi и уже хотел расплатиться по счету, когда вошел Канье. «Вот черт», — подумал он. Дэвидсон рассказал, что Канье заказывал всё подряд, пробовал каждое блюдо и ничего не доедал.

Ранее о праздничном вечере рассказала Ким: «Это был день рождения Kid Cudi, мы приехали в Nobu, и я сразу поняла, что это ужин для мужской компании. Я запостила фото и никого не отмечала. При этом я получила огромное количество вопросов от моих друзей, в том числе геев, про Тимоти и Пита».

Разговор про день рождения Kid Cudi начинается на 9 минуте