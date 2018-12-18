Футболист Пепе отказался от миллиона евро, чтобы помочь «Фенербахче»

Португальский футболист Пепе давно имеет репутацию грубияна и подлого игрока, но оказалось, что он способен и на благородные поступки.

С начала сезона Пепе выступал за турецкий «Фенербахче», который испытывает серьезные финансовые проблемы. Чтобы помочь клубу, 35-летний футболист согласился расторгнуть контракт, при этом отказался от миллиона евро, который полагался ему в качестве компенсации.

Более того, Пепе из своего кармана закрыл долги «Фенербахче» перед персоналом тренировочной базы.

Поговаривают, что в ближайшее время португалец продолжит карьеру на родине.