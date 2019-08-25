Oxxxymiron уходит с Booking Machine

На втором фестивале Booking Machine, который прошел вчера в Измайловском парке, Oxxxymiron объявил, что покидает BM и как СЕО, и как артист. Он отметил, что за десять лет букинг-агентству удалось многого добиться, и это, прежде всего, заслуга Ильи Мамая. При этом, по словам Мирона, с этого концерта его больше не нужно ассоциировать с Booking Machine, а Booking Machine — с ним.

«Как бы я ни любил и ни уважал Booking Machine, сколько бы сил ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся. Я не буду выступать на фестивале BM в следующем году, хотя уверен, что он будет охренительным, еще круче, чем этот. Более того, после данного выступления я перестаю быть СЕО Booking Machine и также перестаю быть артистом Booking Machine. <…> Я абсолютно убежден, что Booking Machine будет развиваться, совершенствоваться и расти, и я желаю максимального успеха всем артистам BM и всем сотрудникам BM, <…> но при этом я прошу после данного выступления не ассоциировать мои дальнейшие шаги с Booking Machine и не ассоциировать дальнейшие шаги Booking Machine со мной».