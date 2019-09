OSA — о знакомстве с Saluki и работой над «Властелином Калек»

OSA — талантливый московский продюсер, который за прошлый год успел поработать с OG Buda, 104, OFFMi, Хаски и другими топовыми артистами. В нашем интервью Степа рассказал о сотрудничестве с Saluki на альбоме «Властелин Калек» и анонсировал собственный EP, который выйдет в начале следующего года.

О музыкальном бэкграунде

В 12-13 лет я слушал Doors, Rolling Stones, Beatles, потом из-за вступительных в колледж ограничился классикой и джазом. Хип-хоп я слушал только на каких-то мероприятиях. Наверно, Eminem был первым, кого я добавил в свой плейлист. 3-4 года назад я стал увлекаться ньюскулом и творчеством Travis Scott.

Мне нравится Eminem за его образ отбитого мальчишки, который просто случайно влез в эту тему, и у него все получилось.

Travis Scott я люблю за музыкальность, за его мышление — мне кажется, он один такой. В первую очередь, он продюсер — изначально он был битмейкером Канье Уэста. Мне кажется, что мышление продюсера становится «вишенкой», если ты еще и артист.

Через какое-то время я стал увлекаться аранжировкой и звукорежиссурой и вышел на Сеню Saluki — он помог мне наладить связи. В итоге за год я поработал почти со всеми крутыми артистами.

Главный кайф работы в хип-хопе — совмещение стилей. Вокруг все стало настолько одинаковым и минимально интересным, что хочется соединять рок с хип-хопом, классику с хип-хопом, c фолком — с чем угодно. В целом, я пишу музон всего три года.

О музыкальном образовании и увлечении продакшеном

Я прошел обучение на фортепиано: сначала классическом, потом джазовом. В два года я уже тыкал в клавиши, в пять лет меня отдали в подготовишку, а в шесть я уже пошел в первый класс музыкальной школы.

Заниматься продакшеном я начал с загрузки софта. Если что, я пишу на Logic Pro. Сначала я записал какую-то попсовую дичь, потом мне стало интересно позаписывать джазовые темы. Далее я начал открывать 808 басы, драм-киты, семплы, складывать все это в проекте. Поначалу я думал: зачем я этим занимаюсь? А потом, когда открыл для себя мир синтезаторов, все стало намного интереснее — соединять электронные биты с классическими мотивами, сыгранными на разных синтезаторах.

Моя фишка — это мелодичность, синтезаторы, семплы. Я слушаю много старого музона, люблю послушать саундтреки. Многие говорили мне, что музон, который я делаю, достаточно кинематографичный.

Это очень странно, но до того, как я начал заниматься хип-хопом, у меня было очень много клиентуры. Друзья рассказывали друзьям и так далее.

О знакомстве с Saluki

Я должен был встретиться по одному проекту с Аникой. Мы обменялись музоном, она сказала: «Очень круто делаешь! Тебя нужно познакомить с моим молодым человеком». В какой-то момент мне написал Сеня Saluki, так все и началось.

Об участии в записи «Властелина Калек»

Saluki: Все было почти готово, но в какой-то момент Аника познакомила меня со Степой, и мы начали все переделывать. Степа переделал треков семь.

У Степы есть музыкальность и еще какие-то вещи, которыми мы, плебеи, не обладаем. У него есть понимание музыки в совершенно другом спектре. Человек учился строить мелодии, делать переходы, которые я, допустим, вообще не знаю. Плюс у Степы есть чувство стиля, что немаловажно в музыке.

OSA: Я слушал этот альбом потреково: каждый день — новый трек, и трезво рассуждал, нужно ли мое участие. Первая помощь была оказана треку «Владивосток 3000». «Поломку» я полностью переделал в такси. Наушники и комп — это все, что нужно.

Но вещей, которые мне прям не нравились, на альбоме не было. Есть вещи, которые я бы сделал по-другому. Совместная работа продюсеров ценится тем, что у каждого есть свое мнение, потом находится компромисс, и получается хороший материал.

Saluki: У нас была битва гармоний: у Степы они особенные — он любит из минора в мажор переходить. Это какие-то джазовые штуки. Но я думаю, что ему тоже прикольно было услышать вещи, к которым он не привык.

О новом EP Saluki

OSA: На новом EP Saluki каждый трек на вес золота. Мы начали работать над ним сразу после выхода альбома.

Saluki: Вчера я подумал: я сделал «Улицы, дома», потом сразу начал «Властелин калек», потом мы тут же приступили к EP, а потом я согласился на Степин EP — это экстремально. Такое происходит, когда тебе нечего делать кроме музыки.

О предстоящем сольном EP

OSA: Это будет продюсерский релиз, на котором я хочу собрать множество артистов. Они, возможно, впервые пересекутся в истории русского хип-хопа.

Saluki: Там будет Молодой Босс и еще один молодой человек с белыми волосами и большим членом.

OSA: Релиз выйдет в феврале будущего года.

О продюсерах, которые вдохновляют

Frank Dukes, Boy Wonder, Allen Ritter.

Boy Wonder — вообще король. В принципе, все, что мы слушаем, в какой-то степени сделал Boy Wonder. Он много работал с Drake, в том числе над «If You’re Reading This It’s Too Late». Но вообще он начинал с новым Wu-Tang Clan, когда был молодой. Потом был Eminem с «Not Afraid», а затем — Drake, Travis Scott и Kanye West.

О планах

В планах сделать не один EP, а много, собрать много артистов. А самый большой план — разобраться в себе и своей жизни.