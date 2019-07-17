Young Thug записал ремикс на «Old Town Road» (смотрим кислотный клип)

Lil Nas X выпустил клип на очередной ремикс своего бронебойного хита «Old Town Road», на этот раз с участием Young Thug и Mason Ramsey. Это более чем странное видео, сюжет которого разворачивается вокруг «Зоны 51» — американской военной базы, знаменитой благодаря теориям, что власти ставят там опыты на инопланетянах. Среди героев клипа — не только Young Thug верхом на змее и Lil Nas X, наслаждающийся панини, но и более неожиданные персонажи вроде Киану Ривза и музыкального критика Энтони Фантано.

Существует большая вероятность, что на ремикс «Old Town Road» заскочит Lil Wayne. В недавнем интервью XXL он рассказал, что записал собственную версию трека (сниппет которой слили в понедельник), однако пока непонятно, выйдет ли она официально.