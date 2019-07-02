Сингл «Old Town Road» побил новый рекорд

В последние время Lil Nas создает все больше инфоповодов: на позапрошлой неделе вышел его проект «7», получивший противоречивые отзывы критиков, а на днях артист совершил каминг-аут в твиттере. И это еще не все: вчера был побит очередной рекорд — трек «Old Town Road» стал первой рэп-песней, пробывшей 13 недель на первой строчке Billboard Hot 100. Lil Nas X обогнал «Loose Yourself» от Eminem (2002-2003), «Boom Boom Pow» Black Eyed Peas (2009) и «See You Again» Wiz Khalifa (2015).

Помимо этого, «Old Town Road» на пути к бриллиантовой сертификации, а пока продано более 8 миллионов копий песни.