OG Maco рассказал о болезни, из-за которой перестал выпускать музыку

OG Maco — рэпер из Атланты, которого российская аудитория помнит по фиту с Kizaru «Sunny Drive». Кроме того, в его дискографии есть совместки с Offset («Ticket») и Trippie Redd («Built For It»). В последние месяцы OG Maco пропал с радаров: он не анонсировал крупных релизов, не появлялся на фитах и заставил фанатов серьезно понервничать.

В воскресенье OG Maco впервые откровенно рассказал, почему старается не появляться на публике. Оказывается, он страдает от кожной болезни, которая стала следствием неправильного лечения акне. По словам рэпера, сейчас его кожа находится в лучшем состоянии за последние несколько месяцев. Однако внешние проявления болезни — не самая большая проблема. «90% времени я проводил один — без девушки, которую любил, и без друзей», — рассказал OG Maco в инстаграм-сториз. «Ваша вторая половинка может оставить вас в беде. Дружба чаще всего бывает только на словах, поэтому значение имеют лишь поступки», — подытожил он.

В июле 2016 года OG Maco попал в автомобильную аварию, в которой чуть не погиб. У него были переломы черепа, трещины в позвонках и, что самое ужасное, он потерял правый глаз (который впоследствии был заменен на искусственный). При этом у него еще оставались силы шутить. «С другой стороны, мой хирург говорит, что уродливее я уже не стану, поэтому ему будет легко оперировать мое лицо», — писал OG Maco в твиттере.