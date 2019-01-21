OG Buda: о детстве в Венгрии, знакомстве с Feduk и новом альбоме

В эфир STUDIO 21 заглянул OG Buda, недавно отметившийся фитами с Obladaet и Telly Grave. Он раздал салюты коллегам, а также ответил на вопросы о знакомстве с Feduk и Платиной, будущем туре и кумирах детства. Новый альбом OG Buda намечен на 2019 год, однако, по словам самого Гриши, он не выйдет, пока не догонит по уровню звучания «Dragonborn».

О никнейме:

OG — это original gangsta. Я — чувак с улиц, меня короновали как OG мои старшие пацаны, когда я был совсем маленьким. Я OG с 14 лет, а Buda — я жил в Будапеште 17 лет, в Буде, 12-й район.

О детстве:

Я всегда был на хип-хапе, с детства: 50 Cent, Eminem, Многоточие, Каста. Я ходил и зачитывал с братишками на выдуманном языке. Вообще свой первый трек я записал лет в восемь реально с вокалами, со всем таким. Потом был небольшой период драм-н-бэйс, «Пиратская Станция». Это чисто Венгрия, там культура электронной музыки — драм-н-бэйс, дабстеп — она очень развита. Это сейчас все на подворотах, в New Balance, все модники, а тогда мои пацаны слушали электронную музыку. Но рэпчик был всегда, мои пацаны всегда читали. Я тусил с ними, присутствовал на записях песен.

Я почитывал в 14-16 лет, но так, чисто как хобби. Тогда я не видел смысла это делать. Сейчас, скажу честно, я уверен в себе, и мне действительно нужно высказаться, я пишу нон-стопом. А тогда я залетал с пацанами, они такие: «Гришань, а че, может, уронишь?». Я такой: «Йоу-йоу-йоу!» и всё. А сейчас я тот парень, который говорит: «Ну че, ребят, пишем трек?»

Об ориентирах в мире хип-хопа:

Три MC, повлиявших на меня: Drake, Younh Thug и Бразилец из Рыночных Отношений. Мешаем стили, бэйби.

Мы вдохновились Playboi Carti, но, если уж речь зашла об этом, мой папа Young Thug.

О начале карьеры:

Я творил, делал прикольно, а потом Федя (Feduk), мой брат старший, поехал в тур. И в каком-то моменте мне сказали: «Гришань, давай-ка мы тебя подтянем, ты у нас будешь бэк-MC, плюс разогрев — делай, что хочешь, делай шоу — ты умеешь». На самом деле, это дало толчок — я покатался, повыступал, посмотрел на Федю. Когда я вернулся в Москву, сразу же погнал на студию, и мы с Платиной записали «Это не любовь», и я выдал сумасшедший куплет. И тогда всё пошло, и я сказал: «Всё, чуваки, моё время настало, мне хочется это делать, мне хочется говорить». Так что спасибо RNDM CREW, спасибо Федьке, что подтянули. Если бы не они, я так бы и был барменом. Трудные времена были, а теперь мы считаем бабки.

О стереотипе, что рэпером может быть кто угодно:

Как показывает практика, не любой может быть рэпером. Я знаю много пацанов, кто старается, 15 лет пишет рэп, и всё это уходит в никуда. 2019 год на дворе — просто прикольно читать недостаточно. Нужен свэг, чуваки. Спасибо моей маме, что родила меня сразу заряженным. Как сказал Lil Krystalll, «стиль не купишь, даже не старайся».

О знакомстве с Feduk и Платиной:

Мы учились в одной школе при Посольстве России в Венгрии. Собственно, там и познакомились. Салют Феде, это вообще мой брат, самый близкий мне человек.

Платину мне показал Obladaet, типа: «Йоу, зацени, какой-то новый чувак». И мне так зашло, что я его нашел, написал, мы пообщались, сразу же коннект. Пацаны пацанов видят издалека. Мне кажется, щас наше время пришло — OG Buda, Платина, Lil Krystalll. 2019 год будет жарким, мы много работаем, чтобы это дало плоды. Ещё всем необходимо срочно послушать MellowBite.

Big Baby Tape, я думаю, всем уже всё доказал. Спасибо, что открыл двери, Егорка, мы сейчас будем продолжать. Big Baby Tape просто всадил весь магазин и ушел.

О новом альбоме:

Это для меня очень щекотливая тема, потому что я его пишу-пишу, очень хочу сделать круто. Я писал свой альбом, но вышел «Dragonborn», и я такой: «Агааа», и я удалил его. Я вообще могу сейчас три альбома выпустить, но это будет не то, что я хочу сделать. Хочется реально постараться. Я смотрю, как мои пацаны работают, и мне хочется соответствовать их уровню — сделать максимально красиво, а не тяп-ляп. По-любому альбом будет секси. Он сто процентов выйдет в этом году, и на нем будет много легендарных фитов. Там будут все мои пацаны, а я общительный чувак.

О будущем туре:

Мы хотим с Платиной сгонять в тур. Ребятки, я вижу, что вы пишите, ждете. Мы работаем и тоже хотим это все воплотить, раздать стилька. Мы вас любим.

О Soulja Boy:

Soulja Boy — хороший человек, я желаю ему добра, хочу купить его приставку и поиграть.

О фото с Боярским:

На VK-фесте мы с ним заловились, он сказал: «OG Buda — лучший трэп-артист», я сказал: «Спасибо!», и мы сфоткались. Если честно, легендарная личность. Я подошел и сказал: «Будьте добры», он ответил: «Без проблем». Я отправил это фото маме, и она сказала: «Прикольно». Помню драм-н-бэйс-ремикс на «Зеленоглазое такси», он мне очень нравился.