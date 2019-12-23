OG Buda — «Бандит»

«Бандит» — трек с дебютного альбома OG Buda «ОПГ Сити», который он выпустил в начале декабря. Клип на него, снятый режиссером из RANDOM CREW Алексеем Рожковым, продолжает стилистику бандитских 90-х. В роли «братков» — Feduk, Кравц, White Punk и другие.

В майском выпуске In Person OG Buda рассказал, что его отец был связан с криминальным миром, из-за чего его семья переехала в Будапешт. В недавнем интервью The Flow он снова коснулся это темы: «Я этим вообще не кичусь, но батя у меня был связан с тем миром. И отголоски есть до сих пор: я общаюсь с его братками, которые остались в живых. Один из них сейчас не ебаться какой важный человек, стоял на тюменском выступлении, слушал треки про жирный член и потом хвалил меня после концерта. А мужики они лютые».