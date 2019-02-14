Новая работа Айсултана Сеитова — клип Offset «Red Room»

22 февраля Offset представит свой первый сольный альбом, который, скорее всего, будет называться «The Set Gala» (остальные участники Migos успели выпустить сольные релизы еще в прошлом году). Ранее в интервью Billboard Offset говорил, что новый проект будет отражать его жизненную и семейную ситуацию. Один из треков он планирует посвятить отцу, которого не видел с пяти лет. «Я говорю о происходящем в моей жизни на протяжении последних 18-24 месяцев: авария, свадьба, время, проведенное с семьей и детьми. Моя жизнь делится на разные сферы. Взлеты и падения в музыке, ощущение, что люди сомневаются во мне, а также путь от неудачника к одному из самых заметных игроков», — заявил он в интервью Billboard.

Offset не соврал — в новом клипе «Red Room» действительно отражены некоторые из последних событий его жизни, включая автомобильную аварию, в которую он попал в 2018 году. Режиссёр видео — Айсултан Сеитов, автор недавнего клипа для 21 Savage и J. Cole «a lot».