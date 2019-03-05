Offset заявил, что Tekashi может пожалеть о сделке со следствием

Offset дал интервью радиоведущему Big Boy, в котором прокомментировал ситуацию Tekashi 6ix9ine: «Если ты входишь в воду, ты должен уметь плавать», — заявил участник Migos. «В конце концов, ты взрослый мужчина, а взрослые люди принимают взрослые решения».

По мнению Offset, 6ix9ine стоило несколько раз подумать, прежде чем идти на сделку со следствием — в прошлом месяце Tekashi признал себя виновным в девяти пунктах обвинения и сдал троих подельников. Впоследствии стало известно, что автор «Billy» может избежать заключения, если попадет под программу защиты свидетелей, однако в этом случае ему придется отказаться от рэп-карьеры. Offset заявил, что даже самый благоприятный сценарий не сможет гарантировать Даниэлю безопасность, потому что «улицы будут ждать его». «Ты должен отвечать за свои поступки», — подытожил супруг Cardi. Окончательный приговор Tekashi будет вынесен в январе 2020 года.

Offset также напомнил, что собирается отказаться от бессмысленных бэнгеров и сконцентрироваться на серьезной лирике. Что касается отношений с Cardi, «отец четверых» сообщил, что больше не хочет выносить семейные проблемы на публику, и его жена придерживается такой же позиции.