Продюсеры сольного альбома Offset — Metro Boomin и Southside

Альбомы Offset и 21 Savage должны были выйти почти одновременно в декабре, но выполнить этот план оказалось под силу только одному из атлантских рэперов. Многие считают, что на отложенный релиз Offset повлияло его расставание с Cardi B. Теперь, разобравшись с семейными проблемами, участник Migos готовится презентовать пластинку, релиз которой намечен на пятницу, 22 февраля. Это будет первый сольный альбом Offset, в котором он намерен серьёзно рассказать о себе. Пластинка выйдет в сопровождении документального фильма, в который вошла сцена с рожающей Cardi B. На прошлой неделе Offset выпустил клип «Red Room», снятый Айсултаном Сеитовым, в котором визуализированы последние события жизни рэпера, включая автомобильную аварию.

На днях Offset рассказал, что продюсерами его нового альбома станут Metro Boomin и Southside, с которыми Migos работают уже не один год. Для примера, Metro Boomin — автор музыки к одному из главных хитов группы «Bad & Boujee».