«Sorry, bro»: Offset попытался помириться с Cardi

Offset, который на прошлой неделе твитил о том, что скучает по Cardi, предпринял ещё одну попытку спасти семью. Во время выступления Белкалис на фестивале Rolling Loud он вышел на сцену с огромным тортом (с надписью #TakeOffsetBack) и букетом белых роз. Участник Migos попытался попросить у супруги прощения, начав со слов «Sorry, bro», но был отвергнут. После инцидента Cardi провела в инстаграме трансляцию, в которой подтвердила, что не намерена восстанавливать отношения с Offset, а также попросила фанатов не давить на неё в этом вопросе.

Менеджмент Cardi остался крайне недоволен поведением организаторов фестиваля, которые, по их мнению, допустили появление Offset. Накануне выступления рэп-дивы в официальном твиттере Rolling Loud были опубликованы несколько постов, указывающих на возможную причастность организаторов (к примеру: «Whatever happens tonight on the stage, is going viral»; «Heard CARDI B is coming through with some BIG surprise guests»). Твиты впоследствии были удалены. Организаторы долго оправдывались и извинялись перед Cardi, уверяя, что рэп-дива сама заявила о приглашенных артистах, которые по неизвестным причинам не смогли приехать на шоу.

В начале этого месяца Cardi B сообщила, что расстаётся с Offset из-за длительного непонимания между супругами. Как оказалось, развод не был обоюдным решением, и, судя по поведению Offset, он не против вернуться в семью. Многие фанаты поддерживают рэпера и даже запустили движение #TakeOffsetBack, к которому недавно подключился 50 Cent.