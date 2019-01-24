Offset недоволен обстановкой в стране

На прошлой неделе Cardi B опубликовала видео, в котором выразила негодование по поводу текущего положения дел в США, а именно шатдауна (с конца декабря в стране приостановлена работа правительства из-за разногласий между Конгрессом и администрацией президента). Offset последовал примеру Cardi в новом интервью Esquire: «Такого не должно происходить, по крайней мере, не в Америке», — заявил рэпер. «Все остальные страны берут с нас пример. То, что люди не могут оплатить счета, но все равно вынуждены работать — это какое-то рабское дерьмо». Рэпер отметил, что обычно держит свое мнение при себе, но не может молчать о черных матерях, которые внезапно потеряли работу.

Ранее ситуация с шатдауном вдохновила Snoop Dogg на троллинг президента. Он разместил в инстаграме картинку, на которой Трамп в одиночку строит стену из лего (в основе разногласий между президентом и оппозицией — вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой).