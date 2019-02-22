«Father of 4» — сольный альбом Offset уже здесь

Offset выпустил свой первый сольный альбом «Father of 4» последним из Migos — в прошлом году пластинка Quavo расположилась на втором месте главного альбомного чарта США, а Takeoff попал в список Billboard Hot 100 с треком «Last Memory». В отличие от предыдущих работ Offset, «Father of 4» раскрывает его как мужа и отца, а также затрагивает самые значимые моменты его жизни. Накануне выхода пластинки Cardi B несколько раз писала в твиттере, что новые треки мужа заставили её расплакаться.

Сингл «Red Room», вышедший в преддверии релиза, рассказывает о детстве Offset без отца. В недавнем интервью Esquire рэпер отметил, что последний раз общался с ним по телефону около трех лет назад. «Если отец позвонит мне прямо сейчас, я сяду на самолет, куплю ему дом, дам миллион долларов и не буду разговаривать с ним еще 10 лет», — заявил он.

У Offset действительно четверо детей, старшему из которых, Джордану, 9 лет, а младшей — Kulture — 7 месяцев. «Сейчас мне приходится часто отсутствовать дома из-за работы. Но все, что я делаю, я делаю для своих малышей, строю будущее для них», — рассказал Offset в твиттере.

Продюсерами альбома «Father of 4» выступили Metro Boomin и Southside, которые подчеркнули важность первого откровенного разговора Offset со слушателем. «Я плакал, работая над этим релизом, потому что это моя история и история моих детей. Я вспоминал бабушку, свою борьбу, убитых друзей — всё это было в моей голове. Я люблю своих детей, вот почему я выпускаю этот альбом», — подытожил участник Migos.