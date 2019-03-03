Бывшая девушка Offset поблагодарила Cardi B

Шиа Лямур, мама старшей дочери Offset, в эксклюзивном интервью TMZ рассказала, что Cardi B хорошо влияет на мужа: за время отношений с ней участник Migos стал примерным отцом.

На прошлой неделе Offset выпустил дебютный сольный альбом «Father of 4», в заглавном треке которого упоминаются все его дети, включая дочку от Лямур: «Кэлия, ты моя старшая дочь. Я пропустил первый год твоей жизни, прости. Честно говоря, я даже не уверен, что я твой отец. И честно говоря, я даже не знаю твою маму».

Шиа незамедлительно отреагировала на трек в инстаграме: она рассказала, что во время беременности Offset заблокировал ее во всех социальных сетях и начал другие отношения, поэтому ей пришлось растить ребенка одной. При этом девушка отметила, что проблемы в прошлом, и теперь рэпер отлично ладит с дочерью, а Cardi способствует этому.