Offset готовит новые альбомы и хочет фит с Eminem

На днях участник Migos дал небольшое интервью для подписчиков в твиттере, в котором рассказал об отношениях с Cardi B, планах в музыке и вдохновляющих его артистах.

Как заявил музыкант, выход совместной пластинки трио «Culture III» переносится на 2020 год, потому что сейчас он вовсю работает над альбомом «Without Warning 2» с Metro Boomin и 21 Savage. Также Offset скоро выпустит делюкс-версию дебютного релиза «Father of 4», на которой появится 4 невошедших трека. После этого ждать новых сольных проектов от участников коллектива не стоит — в ближайшее время они планируют развиваться как группа.

С кем ждать коллабораций? Offset обещает совместный трек с Travis Scott, Eminem («Черт возьми, да он живая легенда!») и Kendrick Lamar. На вопрос о том, какие артисты его вдохновляют в данный момент, он ответил: «Сейчас на меня влияют все артисты, потому что мы все очень креативны».

Еще Offset рассказал, что Cardi B сделала из него ответственного отца (с чем согласилась его бывшая девушка), и поделился любимым воспоминанием о дочке Kulture: «она впервые улыбнулась, и я заметил, какие у нее красивые ямочки».