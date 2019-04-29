Offset встретился с отцом (которого не видел с детства)

Offset выложил в инстаграм видео встречи с отцом, которого не видел 23 года. Ранее в эфире радиошоу The Breakfast Club участник Migos рассказывал, что отец ушел из семьи, когда ему было 4 года. Когда Offset исполнилось 12, отец впервые позвонил ему и пообещал приехать. В следующий раз он дал о себе знать, когда Offset было 22. Теперь, по словам рэпера, они периодически общаются — в последний раз они разговаривали в 2016 году. Offset отметил, что каждый раз предлагает отцу деньги и не держит на него зла.

«Мечты сбываются, я не видел своего отца 23 года!!! И я все еще люблю его. Прошлое есть прошлое, настоящее — все, что у нас есть, никто из нас не идеален. Я люблю тебя, папа, что бы ни случилось», — написал Offset.