Уроки соблазнения от Cardi B в клипе Offset «Clout»

В семье Cardi B и Offset окончательно воцарился мир, и новый клип на трек «Clout» — лишнее тому подтверждение. Песня вошла в альбом «Father of 4», который стал одним из самых личных релизов участника Migos. В поддержку пластинки уже вышли клипы «Quarter Milli» и «Red Room», снятый режиссером Айсултаном Сеитовым.

В ближайшее время Cardi B сыграет одну из главных ролей в фильме «Hustlers». Картина рассказывает историю стриптизерш из нью-йоркского клуба, которые ограбили богатых клиентов с Уолл-стрит. Бэкграунд Белкалис сделал ее лучшей кандидатурой на эту роль — она действительно работала в стриптиз-клубе на старте своей карьеры, и, судя по клипу «Clout», не растеряла свои навыки. В конце марта Cardi стала участницей крупного скандала: в сети всплыло видео ее инстаграм-трансляции трехлетней давности, в которой она рассказывает, что приглашала в гостиницу мужчин, предлагавших ей секс, после чего накачивала их наркотиками и грабила.