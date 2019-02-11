Конфликт Offset и Chris Brown набирает обороты

Offset и Chris Brown поссорились в инстаграме на прошлой неделе — Крис решил простебать миграционную проблему 21 Savage, что крайне не понравилось супругу Cardi. Слово за слово, Браун призвал оппонента не выяснять отношения в интернете, а разобраться лично. Судя по всему, в выходные перепалка продолжилась, потому что Крис опубликовал новый пост, обращенный к Offset. Он обозвал участника Migos слабаком и даже пригласил его к себе домой для серьезного разговора. Более того, Браун применил запрещенный прием — заговорил про вторую половинку Offset. «Я пошлю твоей женщине цветы, чтобы она знала, что я её уважаю», — гласит пост Криса. В ответ Offset намекнул, что его музыка не идет ни в какое сравнение с творчеством Брауна.

В начале этого месяца Offset снова сошелся с Cardi B — по информации TMZ, рэп-дива вернулась в их семейный особняк в Атланте. До этого рэпер пытался помириться с женой всеми возможными способами, включая внезапное появление на ее шоу.

Новый сольный альбом Offset «The Set Gala» выйдет 22 февраля в сопровождении документального фильма, тизер которого уже можно посмотреть в соцсетях лейбла Quality Control. В него включена сцена с рожающей Cardi и Offset, наблюдающего за этим событием.