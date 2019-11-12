Главные клипы октября

Вспоминаем лучшие видео последнего месяца: коллаб The Hatters с Эмиром Кустурицей, мини-фильм Айсултана Сеитова по мотивам альбома «Kensshi», камбэк группы Marselle, украинское путешествие Charlie XCX и многое другое.

Текст: Николай Неверов

Loqiemean — Из говна и палок

Режиссер: VN

Дата выхода: 10 октября

Даже во время тура Локи не перестает удивлять фанатов зубодробительными визуалами. И если сентябрьский клип «Коалко» привлекает симфонией спецэффектов, то в экранизации «Из говна и палок» восхищает именно концепт.

По сюжету клипа анимационное альтер эго Романа отправляется в загробный мир, жители которого напоминают о мрачных Вселенных Говарда Лавкрафта и Франца Кафки. Во время просмотра невольно задумываешься: «А что, если все эти герои реальны, а выдуманный мир — тонкая аллегория на происходящее вокруг нас?»

Куок, WHY, BERRY, Soda Luv — Будка

Режиссер: Feelinside

Дата выхода: 16 октября

«В треке мы подняли проблему абсолютно всех думающих людей — проблему времени. Того, что оно утекает и делает это с невероятной скоростью», — рассказывает Никита WHY, BERRY.

В синергии с динамичным видеорядом абсолютно не похожие друг на друга парты превращаются в единый арт-объект, рассуждение трех юных художников о неминуемости гибели всего живого и мимолетности успеха в любом его проявлении.

Anikv — Ярко

Режиссер: Игорь Червоняк

Дата выхода: 24 октября

Это не клип, а настоящая короткометражка. Приправленный щепоткой юмора оммаж фильмам Квентина Тарантино.

Главная героиня — неутомимая мечтательница, которая готова превратить даже самую рутинную работу в настоящую спецмиссию. В кадре простая девушка-почтальон превращается в беспринципную наемницу, которая взмахом одной руки восстанавливает справедливость: наказывает неверных мужей, ставит на место плохих парней и даже затыкает за пояс своего мерзкого босса. И, кстати, роль главного злодея — шефа — сыграл известный казахский актер Ерден Телимисов.

The Hatters — Все сразу

Режиссер: Эмир Кустурица

Дата выхода: 30 октября

Коллаб The Hatters и Эмира Кустурицы давно напрашивался, уж слишком близки они по духу и эстетике. Как признается солист Шляпников Юра Музыченко, фильмы Кустурицы всегда были для группы «внутренним душевным референсом». Да и вообще, сложно представить режиссера, который так же тонко, как старина Эмир, чувствует и, главное, ретранслирует эстетику цыганского абсурда.

В клипе необалканские мотивы соседствуют с трэшем, угаром и остросоциальной сатирой. В ролях — главный амбассадор велодорожек Илья Варламов, Евгений Кулик и Снежана Сэм.

Масло черного тмина — Kensshi

Режиссер: Айсултан Сеитов

Дата выхода: 31 октября

Короткометражка Айсултана с уникальной точностью передает эстетику дебютного альбома Масла. Режиссер в буквальном смысле пропускает героя через огонь, воду и медные трубы: на смену мрачной композиции города с убогими высотками приходит неземной пейзаж макового поля. Но настоящим бриллиантом стала работа с ракурсами: в частности, взгляд на постсоветские реалии сквозь призму пластикового водника.

Marselle — Марс навсегда

Режиссер: Leo-gore (Леонид Горенштейн)

Дата выхода: 31 октября

«Марс навсегда» — это трогательная история о том, как двое мальчишек, которые жадно смотрели на кроссовки в витрине магазина, стали хип-хоп иконами своего времени. «Планета крутится-вертится, утекают года. Время — вода, Марс — навсегда!»

Gang Starr, J. Cole — Family & Loyalty

Режиссер: Fab 5 Freddy

Дата выхода: 2 октября

Последний альбом Gang Starr вышел в далеком 2003, а после смерти одного из участников дуэта — Guru — никто и не надеялся услышать новые треки отцов нью-йоркского хип-хопа. Но история коллектива внезапно получила продолжение.

В основе джоинта c J.Cole — архивный куплет покойного Guru. По сюжету клипа родственники и сын рэпера исполняют его последнюю волю, записанную на аудиокассету.

Travis Scott – Highest In The Room

Режиссер: Dave Meyers

Дата выхода: 3 октября

Клипы «Antisocial» и «Highest in the Room» во многом похожи: компьютерная графика, авторская педантичность Дэйва Мейерса и бесчисленное количество отсылок. Но если в джоинте с Эдом Шираном Трэвис подыгрывает своему вечно солнечному и радостному визави, то здесь мы видим того самого Astro-boy — человека, который даже в самой дерьмовой ситуации не поведет и глазом. Если вы соскучились по философскому Трэвису Скотту, это видео — для вас.

Charli XCX — White Mercedes

Режиссер: Colin Solal Cardo

Дата выхода: 10 октября

Это видео создано вопреки всему: расстоянию (Чарли пришлось проделать огромный путь, чтобы приехать на съемочную площадку в Киеве) и местным «зеленым», которые активно выступали против поджога машины в кадре. Наверное, бунтарство — главное, что цепляет в клипе «White Mercedes».

Певица в образе эдакой break-up невесты в нежно розовом платье рассекает по украинским полям на монстр-траке. И это настолько очаровательно, что даже «толстый» продакт-плейсмент G-Shock и Beats уходит на второй план.

Joji – Walking

Режиссер: Eion Glaister

Дата выхода: 18 октября

Нельзя просто так взять и перестать восхищаться вечно уставшим и напуганным Joji. В этот раз он решил поэкспериментировать с мелодрамой «Кинг Конг». Гигантский лобстер, который, кажется, сам не совсем понимает, что происходит, разгуливает по улицам мегаполиса. Само собой, он влюбляется в одну из красавиц…

В качестве вишенки на торте — трогательная концовка в лучших традициях 88Rising.

Gashi — Mr. Ferrari

Режиссер: Eion Glaister

Дата выхода: 30 октября

Лейтмотив практически всех клипов Gashi: стильно — не значит дорого.

В преддверии масштабного тура по Европе Ларри экранизировал сингл «Mr.Ferrari» — минимум реквизита и неповторимая эстетика неоновых 80-х, переданная с ювелирной точностью. Всем фанам «Hotline Miami» и «Nightcall Drive» посвящается.

Hollywood Undead — Already Dead

Режиссер: Hollywood Undead

Дата выхода: 31 октября

Ветераны рэп-кора возвращаются с убийственным визуалом на первый сингл с грядущего альбома. Лучше всего этот клип описывает один из комментариев с Youtube: «1. Скорее всего, никто не понял сюжет 2. Кто-то по-любому словил приступ эпилепсии 3. Это просто бомба». Без лишних разглагольствований, смотрим.