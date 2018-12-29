Obladaet — об альбоме «ICE CREAM», бриллиантах и фитах с Markul

В нашей студии Obladaet поделился впечатлениями от уличного перформанса, рассказал о работе с Feduk, Jeembo и Платиной, а также пообещал подгон парню, отгадавшему название релиза в сюжете STUDIO 21. Хайлайты:

— Уличный перформанс готовился около месяца;

— В течение полугода Obladaet выпустит от 4 до 6 новых клипов;

— Именно Obladaet познакомил OG Buda и Feduk с творчеством Платины;

— Совместки с Jeembo «BANE» могло и не быть;

— В грядущем туре (Grand Prix Tour) у Obladaet будет больше влогов.

Об уличном перформансе:

Я остался доволен, мы уже делали перформанс год назад, когда я выпускал «FILES». Это происходило в питерском дворе: поставили сцену, объявили о том, что будет перформанс. Сделали закрытую группу, люди подписались на неё, там мы дали адрес, люди пришли и послушали несколько новых треков с релиза, послушали какие-то старые треки. Тем самым я просто промоутил свой релиз, и в этом году решил сделать точно так же. Только я сделал это масштабнее — в центре города. Мы арендовали фуру, перекрыли дорогу — на самом деле, это был очень долгий процесс. Около месяца мы всё это готовили. В общем, есть ребята, которые занимаются организацией съемок в таких местах, в которые если ты придешь с камерой, тебя просто выгонят. Это все решалось очень долго через администрацию. Нам разрешили это сделать, и все прошло клево, люди пришли, все остались довольны.

Я не понимал, сколько людей придут, потому что это было 12 часов утра в воскресенье. Сначала планировалось, что это будет с трех до пяти, но потом сказали, что нужно будет пропускать троллейбусы — все должно было быть на Невском проспекте. По итогу нам дали только 12 часов дня в воскресенье, но пришла тысяча человек, может, больше тысячи.

Ещё было забавно: я смотрел видос STUDIO 21, перед фурой стоял чел, и когда у него спросили: «Че стоишь? Че ждешь?», он сказал: «Я пришел за мороженным». Он не знал ещё, что название будет «ICE CREAM». Поэтому, чел, если ты из Питера, напиши Boris Redwall в директ, и мы впишем на концерт тебя и твоих друзей.

О промо-афишах релиза:

Афиши были в Питере, потому что я живу там, это значимое место для меня. Я часто бываю в Москве, но именно в Питере провожу все свое свободное время. Я решил сделать это на базе, на домашнем поле. Весь посыл, все вот эти фразы («Неоднозначно», «Ты можешь ошибаться», «Не доверяй тому, что видишь») должны наводить человека на свои мысли и эмоции, он сам должен что-то для себя понять. Плюс это было объяснение обложки. Было же две обложки: изначально она была одна, а потом в день релиза вышла другая, настоящая. Если я буду декодить, будет неприкольно. Кто понял, тот понял.

На этих листовках, которые были развешены в центре города, была разгадка — люди должны были сами додуматься, что не все так просто, что есть скрытый смысл. Там на самом деле много смыслов. Ты можешь видеть силуэт, тень, тебе может казаться одно, а на деле это совершенно другое. И так во всем — в музыке, в людях.

О названии альбома «ICE CREAM»:

Я никогда заранее не придумывал название, оно всегда появлялось в конце, когда уже готовы все треки и их названия. Тогда и складывается паззл. А название «ICE CREAM», потому что ice — это часть, где холодные треки, в которых максимальное безразличие, а вторая часть cream — это что-то лиричное, какое-то вдохновение, воодушевление.

Я не могу выделить ни один трек с этого альбома, потому что они все делались в один период, и я полностью доволен релизом. Каждый трек отражает меня. Я бы не сказал, что я холодный человек, но каждый релиз — это какой-то эпизод, отрезок времени, в который я эмоционально чувствую себя определённым образом.

О клипмейкере Эльдаре Гараеве:

У меня уже есть штук 10 клипов, и практически все мы снимали с KOSMODROME — это мои друзья из Петербурга. В какой-то момент я решил, что нужно сделать клип с кем-нибудь еще. Я чекал ребят, которые снимали клипы чувакам из индустрии, и мне понравился Эльдар Гараев. Мы списались, я приехал в Киров, и мы сняли клип «WRONG» за 11 часов. Каждая локация была построена с ноля.

Когда мы снимали «WOK» (мы вообще снимали его с Яном Бохановичем), мы подумали: почему бы не позвать еще Эльдара и не сделать коллаб? Они работали вдвоем над этим клипом. В дальнейшем я буду работать как с Яном, так и с Эльдаром. У нас уже готовятся проекты. Ожидается еще порядка 4-6 клипов, как получится. Я хочу до лета снимать. До тура я успею снять как минимум два.

О гостях релиза (Feduk, OG Buda, Платина, Jeembo, Telly Grave, Мезза):

Со всеми чуваками, с которыми я записался, я был так или иначе знаком. Разве что с Telly Grave мы списались только в инстаграме, но мне нравится его трек «Kodak Bop». Когда-то давно я прикололся с него, написал ему в инсту, и мы решили сделать трек. Со всеми остальными мы были на коннекте. С Меззой мы вообще на Beats & Vibes познакомились, тогда хотели сделать трек.

С творчеством Платины меня познакомил мой друг еще в начале года. Я показал его пацанам — OG Buda и Feduk — летом на фестивале. Они списались, созвонились, законнектились. Потом Платина приехал, и мы все лето общались. Они сделали альбом с Buda, потом мы с Buda сделали мне трек на релиз, с Fuduk сделали. Это было не сложно, мы постоянно общались.

С Jeembo мы тоже хотели сделать трек год назад еще.

На релизе вышло достаточно много совместных работ, и сейчас я хочу сделать побольше сольного. Мы реально очень много работали над этими треками. Многие артисты присылали куплеты, мы сидели со звукорежиссером и делали трек, конструировали: где-то я делаю припев, где-то меняется бит. То есть каждый трек был проработан мной и моим звукорежиссером на студии. Поэтому эти совместные работы не стоит расценивать просто как «фиточек». Многие люди думают, что если фит, то: «О-о, где сольные треки?». Все мои совместные треки были сделаны в концепцию релиза.

О совместке с Jeembo «BANE»:

Мы поехали на студию к Бесу из V-Style, записывали трек там. Но получилось так, что мы записали его в микрофон, который был развернут в другую сторону. На следующий день Бес сообщает нам, что эта запись непригодна для сведения. Потом приезжал еще D.masta и записывался в такой же майк.

В итоге мы заехали на мою студию, где я записываюсь, и там всё сделали. Приехали, у Jeembo был готов текст, отписали и потом уже занимались сведением и мастерингом.

О бриллиантах:

У меня камни в носу и в ушах. В ушах примерно полкарата, а в носу не знаю сколько. Мне сейчас делают большую лютую цепь, там будут шипы, которые будут сниматься и ставиться на браслет на руке — мясо вообще, я жду.

О фитах с Маркулом:

Меня спрашивают: «Почему с Марком на релизе нет фитов?». Да блин, мы восемь треков уже выпустили: шесть на релизе, и по треку у меня на альбоме и у него — обменялись треками. Мы сделаем, когда придет время, все будет. Мы же все делаем музло и не останавливаемся.

О туровых влогах:

У нас были влоги и в прошлом туре (до Happy Birthday Tour), но мы гоняли тогда вдвоем c Boris Redwall и снимали на VHS-камеру, сами монтировали. Это не было отлажено и отточено.

В Happy Birthday Tour мы делали точно так же, только снимал уже Marker, и он включал камеру чаще. Сейчас наверное будет больше влогов, и мы добьемся автоматизма: чтобы мы снимали, отправляли, нам монтировали, и мы только какие-то правки вносили, потому что это все очень сложно делать в дороге. Поэтому они выходили с задержками. Интереснее, когда они актуальны, выходят через неделю после события.

О треке «BILLY JEAN»:

Если не считать «WOK» и «WRONG», это был первый трек с релиза, который я начал делать. Очень долго это была просто демка, которую я заслушал до дыр. Все мои друзья тоже заслушали ее до дыр. Потом мы решили сделать этот трек с Федей. Мы списались, я сначала прислал бит, потом отправил демку. Он прислал большой кусок, и мы разделили его так, что в конце мы еще обмениваемся строчками. Мы сидели на студии, резали, ставили мои строчки после его, мастерили, сводили. Мне кажется, что мы прикольно сделали, у нас получилась химия на треке.

О предстоящих концертах в Москве (Cition Hall — 9 февраля) и Питере (A2 — 1 февраля):

Накануне концертов я чувствую себя точно так же, как чувствовал все остальные разы. Это всегда было для меня событием, и я всегда думал: «Как столько людей пришло?». Площадки стали больше, но никакого волнения — у нас всегда клевый звук, свет, и мы реально делаем шоу. Будет много гостей — все мои друзья-артисты, с которыми я работал.