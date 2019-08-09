Неоновые танцы в клипе Obladaet и Feduk «Billy Jean»

Obladaet и Feduk выпустили клип на трек «Billy Jean» с последнего альбома Назара «ICE CREAM». Режиссером видео выступил Эльдар Гараев, автор клипов «Blues» и «Серпантин» Markul, «Одним целым» Pharaoh и многих других. Съемки проходили в московском клубе Pluton и питерском стриптиз-клубе, а главную роль в клипе исполнила бывшая солистка группы Serebro Полина Фаворска.

В ближайшее время Obladaet выпустит новый релиз, а после отправится в российский тур. Московский концерт пройдет 9 ноября в клубе Arena by Soho Family, а питерский — 17 ноября в A2 Green Concert.