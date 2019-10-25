«3D19» — новый EP OBLADAET

EP «3D19» — это шесть треков, над звучанием которых работала целая команда продюсеров — от Breezy Music до White Punk. Немаловажная деталь: на фите в треке «AIR DROP» отметился OG Buga. Релиз «3D19», название и обложка которого отсылают к концепции музыки будущего, стал первым проектом OBLADAET после выхода альбома «ICE CREAM» в декабре прошлого года.

Ранее в поддержку релиза вышел снятый в Париже клип на трек «АА».

В ноябре OBLADAET отправится в большой российский тур, первые концерты которого пройдут в Москве (9 ноября, Arena by Soho Family) и Санкт-Петербурге (17 ноября, А2 Green Concert).