«Chanel» — свежий клип R&B-дуэта NXN

NXN — московский дуэт, состоящий из продюсера Алексея Needow и певца Юрия Nastra, вдохновляющийся новой волной канадского R&B. Клип на трек «Chanel», вышедший у NXN прошлым летом, снял бывший режиссер объединения Dead Dynasty Visnu (на его счету экранизация «Гостиницы “Космос”» Mnogoznaal, «Одним целым», «Лаллипап» Pharaoh и многие другие видео). Также в съемках принял участие Эльдар Гараев, известный работами с Obladaet («Wrong») и Markul («Blues»). В центре сюжета — загадочный водитель (Nastra), который забирает незнакомок и отвозит в замок, где они бесследно исчезают.

В этом году NXN выпустили новый сингл «Tanec» и коллаборацию с диджеем Элджея Cherocky «Game Over».